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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إمام: المنتخبات الصغيرة تقدم كرة ممتعة و«مصر» تحتاج لـ«شيكابالا»

صدى البلد

أكد أشرف حمادة إمام، لاعب الزمالك السابق، أن المنتخبات الصغيرة في أفريقيا تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مشددا على أنهم يقدموا كرة قدم ممتعة للغاية.

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبوالعلا عبر قناة الزمالك: "المنتخبات الصغيرة تقوم بالتعاقد مع مديرين فنين من جنسيات مختلفة وصغار في السن وهذا أمر هام للغاية من جانب الخطة طويلة المدى في قارة أفريقيا،  والرأس الأخضر وغينيا الإستوائية وناميبيا الأفضل في المنتخبات الصغيرة"

وأضاف: "فيتوريا لم يدرس لاعبي منتخب مصر بشكل جيد ولا يعلم إمكانياتهم رغم وجوده طوال هذه الفترة، إلى جانب عدم دراسته للأجواء في قارة أفريقيا".

وتابع: "فيتوريا لا يعتمد على صانع الألعاب في طريقة لعبه مع منتخب مصر وهذا أمر غريب للغاية، وكنت أتمنى انضمام شيكابالا وعبد الله السعيد للمنتخب الوطني لأن المنتخب يحتاجهما".

اشرف امام برنامج زملكاوى حمادة امام عبد الله السعيد قناة الزمالك غينيا الاستوائية

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