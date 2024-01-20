مركز سقارة ينظم دورة المتابعة والتقييم لخطط بناء القدرات لمديري الموارد البشرية

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه تنفيذاً للتكليفات الرئاسية بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في جميع المحافظات، سيقوم مركز تدريب سقارة في أسبوعه الـ24 بتنظيم دورة " المتابعة والتقييم لخطط بناء القدرات"، بالتعاون مع البرنامج والبنك الدولى واتحاد البلديات الهولندي.

وأضاف أنه يستفيد من الدورة مديرو الموارد البشرية ومسئولو التدريب بالمحافظات، وذلك نظراً لأهميتها الملحة في الوقت الراهن.

وأوضح أن التدريب أثناء الخدمة يُعد ذو أهمية كبيرة نظرا لما يُهيئه للموظف من معارف ومهارات جديدة تتطلبُها الوظيفة، أو من خلال تعرُفه على أفضل الحلول للمُشكلات التي يواجِهُها أثناء ممارسته لعمله، ما يُزيده تمَكُناً في أداء عمله ويُساعده على تجنب الأخطاء، ليصل بذلك إلى المستوى المنشود الذي نطمح إليه لتحقيق للرقي والتقدم فى الجمهورية الجديدة.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن التدريب سيركز على عدة موضوعات منها: التعريف ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وخطة تعميم الممارسات وإجراءتها، وأهداف مكون بناء القدرات والخطة التشاركية المبنية علة تقدير الاحتياجات والاعتبارات الفنية واللوجستية قبل وأثناء تنفيذ الخطة، وكيفية تصميم استمارة تحديد الاحتياجات، ومفهوم المتابعة والتقييم أثناء وبعد تنفيذ خطة بناء القدرات.

وأشار إلى أن التدريب سيتضمن التطبيق العملى للتأكد من وصول المعلومات اللازمة للمتدربين وقدرتهم على التنفيذ الفعلي بعد اجتيازهم التدريب داخل العمل.

وتابع وزير التنمية المحلية حديثه عن دورات الأسبوع الـ24 بمركز سقارة، والذي يتضمن انطلاق دورة "تطوير مهارات منظومة إدارة أملاك الدولة"، والتي يستفيد منها 28 متدربا من العاملين بإدارات أملاك الدولة.

وذكر أن المحتوى التدريبي للدورة سيركز علة التعريف بمفهوم أملاك الدولة في مصر وأهميتها والقوانين المنظمة لها وكيفية وطرق استعادتها وأنواع وطرق التصرف فيها، وما هى إجراءات تخصيص الأراضى المملوكة للدولة بغرض الاستثمار أو أى اغراض أخرى وفقا لأحكام القانون 184 لسنة 2028 والقوانين الأخرى ذات الصلة، والتعرف على المشاكل والمعوقات لاسترداد أراضي أملاك الدولة وموجات الإزالة، وأهمية واستخدامات نظم المعلومات الجغرافية GIS في استرداد أملاك الدولة، والتعريف بقانون رقم144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية (نموذج الاستدلال والاستبيان للأراضى- ولجان التقنين المشكلة والدليل الاسترشادي)، كما تتضمن الدورة أيضاً العديد من ورش العمل لتطبيقات طبيعة عمل أملاك الدولة وارتباطها بالإدارات الأخرى، ولجنة استرداد أراضي أملاك الدولة.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن الأسبوع الـ24 بالخطة التدريبية سيتم خلاله تنظيم دورة "القوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية"، والتى تهدف إلى دعم جهود الدولة فى التحول الرقمى وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها والتسهيل على المواطنين في الحصول عليها، ويستفيد منها 28 متدربا من العاملين بالمراكز التكنولوجية.

ونوه إلى أن الدورة تتضمن التعريف بعدة قوتنين، منها قانون 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة، وقانون 453 لسنة 1954 الخاص بالمحلات، وقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 وتعديلاته، وانتظار المركبات، وقانون الإدارة المحلية، وقانون الإشغالات رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاته 2018، وقانون رقم 28 لسنة 2020 الخاص بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وقانون الإدارة المحلية (الإسكان – إيرادات)، كما يتم تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية على قوانين المنفذة اليوم.