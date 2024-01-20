وصول جثمان شقيقة محمد منير إلى مسجد الحصري لصلاة الجنازة.. فيديو وصور

وصلت جثمان شقيقة الفنان محمد منير الي مسجد الحصري بأكتوبر، لصلاة الجنازة وتشييعها لمثواها الاخير.

وظهرت ملامح الحزن على الفنان محمد منير، ورافقه عدد من الأهل والأصدقاء والشخصيات العامة.

وحرص على الحضور الصحفي محمود موسى، ومصطفى بكري، والاعلامي محمود سعد.

وأعلن الكاتب الصحفي محمود موسي، الصديق المقرب للفنان محمد منير، عن وفاة شقيقة الأخير، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب محمود موسي: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الحاجة سميحة أبا يزيد، شقيقة نجمنا الكبير محمد منير، ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد الحصري والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات.

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