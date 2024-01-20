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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تشييع جنازة شقيقة محمد منير من مسجد الحصري بأكتوبر.. فيديو وصور

صدى البلد

شيعت جثمان شقيقة الفنان محمد منير الي مثواها الاخير، بعد صلاة الجنازة عليها عقب صلاة الضهر من مسجد الحصري بأكتوبر.

وظهرت ملامح الحزن على الفنان محمد منير، ورافقه عدد من الأهل والأصدقاء والشخصيات العامة. 

وحرص على الحضور للجنازة الصحفي محمود موسى، ومصطفى بكري، والاعلامي محمود سعد. 

 

وأعلن الكاتب الصحفي محمود موسي، الصديق المقرب للفنان محمد منير، عن وفاة شقيقة الأخير،  عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
 

وكتب محمود موسي: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الحاجة سميحة أبا يزيد، شقيقة نجمنا الكبير محمد منير، ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد الحصري والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات.

https://fb.watch/pHnJZl_vGl/?mibextid=Nif5oz

 

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الفنان محمد منير مسجد الحصرى وفاة شقيقة صلاة الجنازة

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