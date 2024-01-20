عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بنادق آلية وخرطوش..ماذا وجدت الداخلية فى مداهمة البؤر الاجرامية بـ3 محافظات؟

السلاح
السلاح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

 أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط (54) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (17 بندقية آلية- 25 بندقية خرطوش- 29 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (54 متهم "لـ 46 منهم معلومات جنائية") و ضبط عدد (11) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,980 كيلو جرام لمخدر الحشيش-1,100 كيلو جرام لمخدر الهيروين- كمية لمخدر الشابو) بحوزة (13 متهم "لـ11 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ عدد (522) حكم قضائى متنوع. 

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو").. بحوزة (4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية") و ضبط (4) قطع سلاح نارى (بندقية خرطوش- 3 فرد محلى – عدد من الطلقات) و تنفيذ عدد (780) حكم قضائى متنوع. 

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8 كيلو جرام لمخدر البانجو– 6,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية لمخدر الهيروين) وكذا ( 2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 4 متهمين ( لـهم معلومات جنائية).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأسلحة النارية الامن العام البؤر الإجرامية الهاربين من تنفيذ الأحكام الحملات الأمنية الحشيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد تخطيه الـ4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي...ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

مفاجأة سعيدة للمصريين بشأن الدولار

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

موعد صرف معاش فبراير| تعرف عليه

الأب سمح لـ دجال بممارسة الحرام مع ابنته في الجيزة..ما القصة؟

ترشيحاتنا

فوتوشوب ولا حقيقة.. آيتن عامر تثير ضجة على السوشيال ميديا برشاقتها| شاهد

كلمة المتحدث الرسمى باسم المحكمة العليا احتفالا بـ10 سنوات على صدور الدستور

وزير خارجة إيطاليا يقدم الشكر لمصر على دورها في تقديم المساعدات لغزة

نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس.. ظهرت الآن

بعد ارتفاعها.. 16 حلا لخفض أسعار الأسماك في الأسواق| تفاصيل

إنهيار القطاع الصحي.. غزة تفتقد خدمات الولادة في المستشفيات بسبب القصف الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خبز بالثوم .. بمذاق لا يقاوم

بالكاجوال| شمس الكويتية تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

إيحاءات جنسية وضعف إيرادات| بطلات فيلم الملكة بمرمى النيران والجمهور يخرج عن صمته

ملامح الحزن.. محمد منير ينهار في جنازة شقيقته

فيديو

أقدم عارضة أزياء عاملة.. تشع جاذبية في سن الـ92 وتكشف ماضيها الأليم

فائزة بجائزة أدبية تعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة جزء من روايتها

تعرف على سعر فستان هيفاء وهبي في «وصلتلها» ونانسي عجرم بحفلها الأخير

كلام الله.. قصي خولي: والدي كان مسيحيا وحافظ القرآن الكريم كاملا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ