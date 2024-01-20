بنادق آلية وخرطوش..ماذا وجدت الداخلية فى مداهمة البؤر الاجرامية بـ3 محافظات؟

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط (54) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (17 بندقية آلية- 25 بندقية خرطوش- 29 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (54 متهم "لـ 46 منهم معلومات جنائية") و ضبط عدد (11) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,980 كيلو جرام لمخدر الحشيش-1,100 كيلو جرام لمخدر الهيروين- كمية لمخدر الشابو) بحوزة (13 متهم "لـ11 منهم معلومات جنائية") و تنفيذ عدد (522) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو").. بحوزة (4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية") و ضبط (4) قطع سلاح نارى (بندقية خرطوش- 3 فرد محلى – عدد من الطلقات) و تنفيذ عدد (780) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8 كيلو جرام لمخدر البانجو– 6,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية لمخدر الهيروين) وكذا ( 2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 4 متهمين ( لـهم معلومات جنائية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.