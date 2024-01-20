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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا تكشف تفاصيل العدوان الإسرائيلي على حي المزة

جانب من آثار العدوان
جانب من آثار العدوان

كشف مصدر عسكري سوري تفاصيل الهجوم الإسرائيلي الأخير علي حي المزة بدمشق حيث قال " في حوالي الساعة 20 : 10 من صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بناءً سكنياً في حي المزة في مدينة دمشق.

وأضاف بحسب وسائل إعلام سورية : وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأسفر العدوان عن استشهاد واصابة عدد من المدنيين وتدمير البناء بالكامل وتضرر الأبنية المجاورة.

وكان بيان للحرس الثوري الإيراني اكد مقتل عدد من عناصره في الغارة الإسرائيلية علي حيث المزة السوري صباح اليوم حيث قال: مرة أخرى، قام الكيان الصهيوني الشرير والمجرم بعدوان على العاصمة السورية ‎دمشق.

وأضاف البيان: وخلال العدوان الجوي الذي شنه الكيان الغاصب، جرح عدد من القوات السورية واستـشهد 4 مستشارين عسكريين من جمهورية ‎إيران الإسلامية.

وكانت قناة الميادين ذكرت أن المبنى المستهدف في المزة مؤلف من ٣ طوابق وتشغله جهة تابعة لحرس الثورة في إيران

وقالت القناة ذاتها أن الهجوم تسبب في ارتقاء ثلاثة شهداء في العدوان على دمشق بينهم ضابطان إيرانيان من كوادر المعلوماتية في حرس الثورة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن  مصدر أمني  أن المبني المستهدف في دمشق والذي راح ضحيته احد مستشاري فيلق القدس في حرس الثورة جاء في ردٍ إسرائيلي على اغتيال الضابط في الموساد "پيشرو دزيي" والذي طالته الصواريخ الإيرانية شمال العراق إلى جانب عدد من مرافقيه.

 

دمشق

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