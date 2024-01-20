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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ملثم يطلق النار وينهى حياة عامل وبصب آخر بالجيزة

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بوجود إطلاق أعيرة نارية بإحدى القرى بدائرة المركز ووفاة (عامل) إثر إصابته بعيار نارى وإصابة (آخر) بعيار نارى بالجسم.

 بالفحص تبين أنه أثناء سير المتوفى والمصاب بالقرية لشراء بعض المستلزمات فوجئا بشخص ملثم قام بإطلاق أعيرة نارية تجاههما من (طبنجة) مما أدى لحدوث إصابتهما التى أودت بحياة الأول وإصابة الآخر ولاذ بالهرب بالإشتراك مع آخر بإستخدام دراجة نارية"بدون لوحات معدنية" ، وذلك بسبب خلافات الجيرة بينهم.

 عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين ، لهما معلومات جنائية) ، بحوزتهما (الطبنجة المستخدمة فى الواقعة و عدد من الطلقات - الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة - لاب توب - 2 هاتف محمول ) ..وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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