تقارير عبرية: جوجل تخطط لتسريح 2000 موظف في إسرائيل خلال أيام

كشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن شركة جوجل تخطط لتسريح العديد من الموظفين في إسرائيل، حيث تقوم شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة بتقليص عدد الموظفين في جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن تبدأ شركة جوجل في الأيام المقبلة عملية تسريح الموظفين داخل الأراضي المحتلة، بما في ذلك كبار المسؤولين التنفيذيين، بحسب تقارير في الصحافة العبرية نقلاً عن مصادر قريبة من الشركة المملوكة لشركة ألفابت.

ورفضت متحدثة باسم جوجل في إسرائيل التعليق على التقارير.

وتعمل شركة جوجل في نشاط البحث والتطوير في إسرائيل منذ عام 2005، وتوظف حوالي 2000 عامل في حيفا وتل أبيب، مع فرق تتعامل مع التعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي، ومعالجة اللغات الطبيعية، والشبكات السحابية، وتحديات إدراك الآلة، بالإضافة إلى المبيعات والتسويق.

وتأتي عمليات تسريح العمال في إسرائيل في الوقت الذي قامت فيه جوجل بتسريح أكثر من 1000 موظف عبر فرق مختلفة على مستوى العالم منذ بداية الشهر، ومن المتوقع أن تتبع المزيد من التخفيضات في الأشهر المقبلة.