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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نيويورك تايمز: الاحتلال الإسرائيلي يعترف بالفشل العسكري في تحرير الأسرى بغزة

صدى البلد

ذكرت وسائل إعلام أمريكية اليوم السبت أن عددا من كبار القادة في جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقدون الآن أن هدفي إسرائيل المعلنين الحرب في غزة والمتمثلين في تدمير حماس وإطلاق سراح الأسرى غير متوافقين.

وقال أربعة من كبار القادة، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن "الأهداف المزدوجة المتمثلة في تحرير الرهائن وتدمير حماس أصبحت الآن غير متوافقة مع بعضها البعض".

وأضاف التقرير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر حاليا على جزء أصغر من القطاع مما كان متصورا في الأصل، منوها بأن هذا التقدم البطيء دفع القادة العسكريين إلى التعبير عن إحباطهم من القيادة السياسية "وقادهم إلى الاستنتاج بأن تحرير أكثر من 100 رهينة إسرائيلية ما زالوا في غزة لا يمكن تأمينها إلا من خلال الوسائل الدبلوماسية وليس العسكرية".

وردا على طلب للتعليق على التقرير، زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: “أن نتنياهو يقود الحرب على حماس بإنجازات غير مسبوقة وبطريقة حاسمة للغاية”.

ويرفض الجيش الإسرائيلي التعليق.

تحرير الرهائن من غزة تدمير حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي

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