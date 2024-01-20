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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

وفاة نجمة بريطانية شهيرة في حادث مأساوي| تفاصيل

الممثلة البريطانية
الممثلة البريطانية شارميان أبراهامز

توفيت الممثلة البريطانية شارميان أبراهامز عن عمر ناهز 96 عاما، بعد حادث مأساوي، حيث صدمتها شاحنة توصيل. 

ظهرت النجمة بدور ميفيس هوبر في مسلسل Crossroads الذي استمر عرضه لفترة طويلة في الثمانينيات، وطوال حياتها المهنية عملت أيضًا مع عظماء مثل السير إيان ماكيلين.

أكدت عائلتها وفاتها عبر بيان أصدرته شرطة ويست ميدلاندز، وجاء فيه: “كانت شارميان عمة محبوبة للغاية وصديقة عزيزة للكثيرين”.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، “بالرغم من سنها الذي وصل لـ 96 عاما، كانت لا تزال مفعمة بالحياة والطاقة ومستقلة بشدة”.

 الممثلة البريطانية شارميان أبراهامز

 وفي حياتها العملية، استمتعت بمسيرة مهنية طويلة كممثلة على المسرح والشاشة، حيث قدمت عروضها إلى جانب العديد من الشخصيات المسرحية العظيمة.

تمتعت شارميان بمهنة تلفزيونية امتدت لخمسة عقود، حيث لعبت دور البطولة في مسلسل Crossroads الصابوني الذي يقع مقره في ميدلاندز من عام 1981 إلى عام 1985.

 كما كانت تتمتع بمسيرة مهنية مثيرة للإعجاب، حيث سافرت في جميع أنحاء أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا. 

وشملت أعمالها الأخرى “لعنة ثمينة”، ومسرحا موسيقيا، ومسرح “بي بي سي ليلة الأحد”.

ممثلة بريطانية شهيرة بريطانية

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