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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بأغنية شارع شريف

سعد الصغير يرفع شعار كامل العدد في حفل دبي .. صور

سعد الصغير
سعد الصغير

أحيا الفنان سعد الصغير حفلاً غنائياً في دبى، وقدم عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها جمهوره منها "النهاردة فرحى ياجدعان" و"العنب" و"شارع شريف" وغيرها، ورفع شعار كامل العدد.
 

وطرح سعد الصغير، مؤخرًا أغنية شارع شريف كما طرح أغنية هنروح المولد 2 على كافة المنصات الالكترونية والمحطات الفضائية، وأغنية "يابت يلا"، وحققت نجاحا كبيرا من كلمات أحمد غريب وألحان زيزو فاروق وتوزيع زيزو فاروق وعصام إسماعيل.
وتم تصوير الأغنية فى دبى واستغرق فى تصويرها نحو يومين، ومن المقرر أن يصور عددا من أغانى الألبوم على طريقة الفيديو كليب، ومن أغانى سعد الصغير "أصحي .. فوق" و"هتجوز" " ويابت يلا" و"شكرا يا عم" ، و"ولعة" و"بسم الله" و"الليلة حلوه"، و "ادلع يا عريس" و"الحنطور" و"العنب"، و "عسل أبيض" .

سعد الصغير

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