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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مات عشان مهووس.. نمر يفترس رجلا قفز لعرينه في حديقة حيوان بالهند

صدى البلد

لقي رجل "مهووس بالنمور"، مصرعه، مُفتَرَسًا من نمر مهدد بالانقراض؛ بعد أن قفز إلى عرينه في حديقة حيوان في الهند.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، دخل “مقصود خان” إلى حظيرة النمر الأبيض، في حديقة حيوان نيودلهي، على الرغم من التحذيرات المتكررة من الأمن.

وسارع زوار الحديقة المذعورون، إلى تسجيل الحادث من خلال هواتفهم؛ بعد أن التقى الشاب البالغ من العمر 22 عامًا، وجها لوجه مع “فيجاي” البالغ من العمر 7 سنوات. 

تُظهر اللقطات المروعة، النمر “فيجاي” وهو يحدق في الرجل لمدة 15 دقيقة، لكن عندما بدأ زوار الحديقة في الصراخ، ورشق النمر بالحجارة؛ في محاولة لتشتيت انتباهه، أمسك النمر الرجل من رقبته، وسحبه إلى حظيرته؛ ليواجه الموت.

وقال مسؤولو حديقة الحيوان، إنه خلال تلك الفترة، بعث حارس حظيرة النمور، برسالة إلى مسؤولي الطوارئ. 

وقال زوار الحديقة، إن الأمر استغرق ما بين 15 و20 دقيقة حتى وصل طاقم حديقة الحيوان الإضافي إلى مكان الحادث. 

وبحلول ذلك الوقت كان قد فات الأوان، وفي نهاية المطاف، قامت السلطات بإخافة النمر ووضعه في قفص صغير ، ثم انتشال جثة “خان” بعد ساعتين من الهجوم المميت.

نمر

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