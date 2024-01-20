غدا.. انطلاق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج «كلام ستات» لـ شيريهان أبو الحسن

على قناة ON..

تنطلق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج كلام ستات" مع الإعلامية شيريهان أبو الحسن عبر شاشة ON، غدا الأحد، ويحل فيها الفنان خالد عليش وزوجته ميرهان عمرو، ضيفين فى أولى حلقات البرنامج.

انطلاق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج «كلام ستات» غدا

ويعد برنامج "كلام ستات"، من البرامج الاجتماعية الناجحة، حيث يطرح موضوعات اجتماعية مهمة ونصائح مفيدة تخص المرأة واهتماماتها، ويعرض المشاكل والقضايا العصرية فى المجتمع بمنظور يغير من شكل الحياة.

كما يتناول البرنامج حديثا لمجموعة من الستات، بعقليات مختلفة، يمثلن جميع أنواع السيدات في المجتمع، بمشاكلهن، وطموحهن، وعلاقاتهن، وآلامهن.

والبرنامج من تقديم الإعلامية شريهان أبو الحسن ويعرض على قناة ON E الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

وتملك شريهان أبو الحسن رصيدا كبيرا عند ربات البيوت اللواتى يحرصن على متابعة برامجها الاجتماعية الهادفة وحلها للقضايا بشكل بسيط وجذاب وبعيد عن التكلُف نهائياً، لذلك نجد أنها تناقش موضوعات ذات قيمة ومهمة وتشغل بال كل مواطن.

وتعد شيريهان رقما مهما فى معادلة الإعلام، فهي تملك مفردات خاصة جدا وثقافة وفكرا مختلفين، وعقلية متطورة لا تقف عند حد معين، واستطاعت أن تغير قوالب البرامج الاجتماعية ببرامجها التي حققت نجاحا كبيرا.