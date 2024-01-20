مظاهرة حاشدة في تل أبيب تطالب بعقد صفقة أسرى مع حماس

أفادت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم السبت، بانطلاق مسيرة حاشدة تضم آلاف الإسرائيليين في تل أبيب تطالب بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الـ 136 لدى حركة حماس في قطاع غزة.

ووفقا لصحيفة "إسرائيل اليوم" يشارك في الوقفة أهالي الأسرى إلى جانب ممثلين عن منظمات حقوق المرأة.

وبحسب الصحيفة فأن هدف المظاهرة إيصال رسالة إلى مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي مفادها أن "أي تأخير في المفاوضات سرعان ما يتحول إلى نعش".

وشارك آلاف الإسرائيليين، اليوم السبت، بمظاهرة في مركز حوريف بمدينة حيفا للمطالبة باستقالة حكومة الاحتلال الإسرائيلية وزعيمها بنيامين نتنياهو وإجراء الانتخابات فورا.

ووفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت" لوح المتظاهرون بالأعلام الإسرائيلية وحملوا لافتات كتب عليها: "الانتخابات الآن".