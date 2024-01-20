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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مظاهرة حاشدة في تل أبيب تطالب بعقد صفقة أسرى مع حماس

مظاهرة في تل أبيب
مظاهرة في تل أبيب

أفادت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم السبت، بانطلاق مسيرة حاشدة تضم آلاف الإسرائيليين في تل أبيب تطالب بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الـ 136 لدى حركة حماس في قطاع غزة.

ووفقا لصحيفة "إسرائيل اليوم" يشارك في الوقفة أهالي الأسرى إلى جانب ممثلين عن منظمات حقوق المرأة. 

وبحسب الصحيفة فأن هدف المظاهرة إيصال رسالة إلى مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي مفادها أن "أي تأخير في المفاوضات سرعان ما يتحول إلى نعش".

وشارك آلاف الإسرائيليين، اليوم السبت، بمظاهرة في مركز حوريف بمدينة حيفا للمطالبة باستقالة حكومة الاحتلال الإسرائيلية وزعيمها بنيامين نتنياهو وإجراء الانتخابات فورا.

ووفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت" لوح المتظاهرون بالأعلام الإسرائيلية وحملوا لافتات كتب عليها: "الانتخابات الآن".

مسيرة حاشدة آلاف الإسرائيليين تل أبيب إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين حركة حماس قطاع غزة

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