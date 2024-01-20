متحدث الحكومة يكشف تفاصيل مشروع يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء ان محطة شتلات قصب السكر تعتمد على تكنولوجيا مصرية جديدة.

واضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحياة اليوم المذاع عبر قناة الحياة ان المحطة تدار بتكنولوجيا مصرية بالكامل وأساليب حديثة في الزراعة وتسعى لتوفير العدد المطلوب من شتلات قصب السكر وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي كمخزون.

الطاقة الشمسية

وتابع المتحدث باسم الحكومة قائلا: نامل خلال السنوات القادمة توفير الشتلات اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر".

واشار المتحدث باسم الحكومة ان الدكتور مصطفى مدبولي تفقد احد مشروعات الطاقة الشمسية والتي تحقق او تهدف الى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة فيما يخص توليد الكهرباء.