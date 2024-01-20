جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: 2000 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات بالكليات

قال الدكتور طارق عبد الملاك رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024، تشهد التزاما وانضباطا، وتجري في أجواء هادئة، مشيدًا بالهدوء الذى يسود اللجان، وتواجد القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس وسط الطلاب؛ للرد على أي استفسارات.

وأكد رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أن الجامعة أنهت كل الترتيبات اللازمة لإجراء الامتحانات بشكل لائق، وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب، والمتابعة بصفة مستمرة، وتهيئة الأجواء الملائمة من حيث الهدوء والنظام، وتوفير عوامل التركيز لتأدية الطلاب امتحاناتهم؛ لضمان سير الامتحانات دون أي مشكلات أو معوقات، والعمل على حلها إن وجدت.

وأشار الدكتور طارق عبد الملاك، إلى أن هناك ما يقرب من 2000 طالب وطالبة يؤدون الامتحانات على مستوى الجامعة، وأنه يتم استطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومستوى الأسئلة، وتستمر أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول حتى نهاية الشهر الجاري.