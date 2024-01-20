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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

موضحاً خطة الإنقاذ للمرحلة الحالية

خبير اقتصادي: لازم نبطل ناخد من جيوب الناس لأن الطبقة المتوسطة انهارت|فيديو

مدحت نافع
مدحت نافع

قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن الأزمة الاقتصادية الراهنة يمكن حلها ولا يمكن ان تبقى قاتمة  وأن خطة الإنقاذ للمرحلة الحالية تبدأ بالتشخيص السليم  للازمة  ويجب أن  لا نركز على حلول إطفاء الحرائق ثم نترك سبب الحريق مشتعلاً. 
 

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وتابع  خلال لقاء عبر  برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON": إذا كانن لدي الآن مشكلة تتعلق بتدفقات رؤوس الأموال علينا أن نهرع  حتى نحلها ونحن منذ 2016   هدفنا من الدولار سداد الديون والالتزامات الخاصة بالدولار  فمن الطبيعي أن يكون الحل طويل الاجل الإنتاج والإنتاجية".


وأكمل: "في الأجل القصير جدًا نحتاج لتدفقات سريعة كما ذهبت سريعة  فقدنا 20 مليون دولار في مرحلة ما بعد صدمة أوكرانيا  في الشهر  وهذه الصدمة  تحتاج لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد المصري على عدة جبهات في الجهاز المصرفي وإعادة ترميم الثقة بين  القطاعين العام والخاص وبين المستهلك والقطاع الحكومي".

واستطرد: "نحتاج في الأجل القصير تشديدًا ماليًا ونقديًا  يساعد على استعادة بعض التدفقات سواء أموال ساخنة عبر رفع سعر الفائدة وتخفيض طباعة النقود وتشديد مالي بخفض الإنفاق وممكن تكون هناك أفكار لموارد تخص الإنفاق دون أن أثقل على المواطن العادي"، مضيفًا: "لازم نبطل ناخد من جيوب الناس لأن الطبقة المتوسطة تنهار إن لم تكن انهارت بالفعل".

 

 

الأزمة الاقتصادية

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