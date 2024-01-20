قصواء الخلالي: الاقتصاد تلقى عدة ضربات خارجية.. ويجب تخفيف وطأة الأزمة على الشعب

قالت الإعلامية، قصواء الخلالي، إن الاقتصاد تلقى عدة ضربات خارجية تلخصت في فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والصراع في غزة.

وأضافت قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، اليوم السبت، أن الرؤى الاستباقية من الدولة المصرية المتمثلة في مسئوليها في الاقتصاد قللت من الأضرار الاقتصادية على الشعب.

وأوضحت أنه يجب العمل على تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية على المصريين من خلال الخطوات التي تتخذها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.



وتقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة سي بي سي من السبت إلى الثلاثاء، أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات.