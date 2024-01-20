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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصواء الخلالي: الاقتصاد تلقى عدة ضربات خارجية.. ويجب تخفيف وطأة الأزمة على الشعب

قصواء
قصواء

قالت الإعلامية، قصواء الخلالي، إن الاقتصاد تلقى عدة ضربات خارجية تلخصت في فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والصراع في غزة.

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ضياء الدين داود فى حوار شامل لـ قصواء الخلالي: لسنا بحاجة للأكاديميين في التغيرات الحكومية القادمة.. ورئيس الوزراء لابد أن يكون شخصية اقتصادية يستهدف الإنتاج وليس الاقتراض.. فيديو

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قصواء الخلالي: الجيش المصري قادر على حماية حدوده رغم الصراعات الساخنة بالمنطقة

وأضافت قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، اليوم السبت، أن الرؤى الاستباقية من الدولة المصرية المتمثلة في مسئوليها في الاقتصاد قللت من الأضرار الاقتصادية على الشعب.

وأوضحت أنه يجب العمل على تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية على المصريين من خلال الخطوات التي تتخذها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.


وتقدم قصواء الخلالي برنامجها على قناة سي بي سي من السبت إلى الثلاثاء، أهم الأحداث، وتحليل لأبرز القضايا، وتحاور أهم المتخصصين وأبرز القامات، في كل المجالات.

قصواء الخلالي

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