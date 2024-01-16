قصواء الخلالي: الجيش المصري قادر على حماية حدوده رغم الصراعات الساخنة بالمنطقة

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، أن مصر تتواجد في محيط صعب للغاية، والمشهد الدولي في المنطقة أصبح ساخن ومتوتر للغاية، وعلى الرغم من كل ذلك مصر مازال لديها القدرة على الاستقرار الأمني، في هدوء تام على الرغم من كل ما تعانيه الدولة المصرية من تحديات داخلية وخارجية.

وأضافت، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أن القيادة المصرية نجحت في تعزيز من قدرة القوات المسلحة المصرية، والحفاظ على الانضباط والأمن والأمان للوطن بكافة حدوده المختلفة.

وتابعت أن مصر قادرة وسط كافة التوترات على حدودها المختلفة، قادرة على احترام الحدود مع الآخر، وعدم التعدي على حرمات الآخرين، والعمل على احترام المصالح الوطنية لدول الجوار دون الاعتداء على أحد.

وانتقدت قصواء الخلالي، بعض المترصدين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للقوات المسلحة المصرية، والدولة المصرية، قائلة إن هذا الشخص هو شخص إما جاهل لا يقرأ ولا يفهم ما يدور حوله، أو به شيء من الكراهية والحقد تجاه الدولة المصرية.