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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق خالد الغندور على تعادل الجزائر أمام بوركينا فاسو

صدى البلد

علق الإعلامي خالد الغندور على نتيجة مباراة  الجزائر وبوركينا فاسو عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب خالد الغندور :دينا توقعت الثلاث مباريات صحيحة وأنا توقعت مباراتين صح.

وكان كان كتب خالد الغندور :الجزائر هتكسب بالنتيجة دي  وأنجولا هتكسب موريتانيا ونتمنى الفوز لمنتخب تونس  دينا سليم "ملكة التوقعات"، وخالد الغندور يتوقعان نتائج مباريات اليوم.

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة منتخب بوركينا فاسو ونظيره منتخب الجزائر، في المباراة التي أقيمت على ملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، من بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، المقامة حاليًا في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير 2024.

وسجل هدفى بوركينا فاسو كل من اللاعب محمد كوناتي في الدقيقة 45+4 من عمر الشوط الأول، وبيرتراند تراوري من ضربة جزاء في الدقيقة 71، وسجل هدفي الجزائر بغداد بونجاح في الدقيقة 51 و90+5 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة يرفع منتخب بوركينا فاسو رصيده إلى 4 نقاط ، ورصيد منتخب الجزائر إلى نقطتين، وينتظره لقاء أخير في دور المجموعات امام منتخب موريتانيا الذي سيلعب مساء اليوم أمام أنجولا، ومنتخب بوركينا فاسو لقائه الأخير أمام أنجولا.

 

الجزائر و انجولا أخبار الجزائر نتيجة مباراة الجزائر و انجولا أنجولا

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