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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق مبادرة "شتاء دافئ" للدعم الاجتماعي في مدينة القصير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن حزب مستقبل وطن في مدينة القصير عن إطلاق مبادرة "شتاء دافئ"، التي تهدف إلى تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا خلال موسم الشتاء البارد. 

وتأتي هذه المبادرة كجزء من الجهود الرامية للتخفيف عن الفئات الضعيفة وغير القادرة على مواجهة الظروف الجوية القاسية.

قال محمود سعد، أمين الحزب بالمدينة، إن أمانة الحزب قد وفرت كميات كبيرة من البطاطين لتوزيعها على الأهالي في مدينة القصير ضمن هذه المبادرة. 

وأكد أن التوزيع سيتم تنظيمه بشكل شامل يشمل عدة مناطق، بهدف تحقيق أقصى استفادة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

تأتي هذه الخطوة في إطار الدور المجتمعي الملتزم به الحزب، حيث يسعى لتقديم الدعم للفئات الأشد احتياجًا وتخفيف العبء عن كاهلهم خلال فصل الشتاء.

ويُشدد الحزب على أهمية تكاتف المجتمع والتضامن في مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية.

إطلاق مبادرة الشتاء البارد مدينة القصير مستقبل وطن مواجهة التحديات البيئية

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