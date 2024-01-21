عرض جبار من سامسونج.. سعر Galaxy S24 Plus في السعودية

أتاحت شركة سامسونج، سلسلة Galaxy S24 للحجز المسبق عبر موقعها الرسمي على الإنترنت في عدة دول حول العالم، بعد الإعلان عنها مباشرة.

ولجذب العملاء إلى شراء هواتفها المدعومة بمزايا الذكاء الاصطناعي، توفر سامسونج جميع طرز تشكيلة Galaxy S24، مع عروض مغريه عند شرائها خلال فترة الحجز المسبق والتي ستكون متاحة حتي نهاية شهر يناير الجاري.

وتشمل عروض الحجز المسبق لهواتف سامسونج Galaxy S24، ضعف السعة التخزينية بنفس السعر، وضمان مجاني لمدة عام كامل لخدمة Samsung Care‎+‎، إلى جانب بعض الملحقات المجانية مثل سماعات اللاسلكية Galaxy Buds2 Pro، وحافظة Standing Grip.

سعر ومواصفات Galaxy S24 Plus في السعودية

سعر ومواصفات Galaxy S24 Plus في السعودية

الشاشة: بقياس 6.70 بوصة، من نوع Dynamic AMOLED 2X، تدعم معدل تحديث 120 هرتز وتقنية HDR10+، وذروة سطوع 2600 شمعة في المتر المربع، بدقة 1440 × 3088 بكسل، ونسبة العرض إلى الارتفاع 19.3:9.

المعالج: ثماني النواة Snapdragon 8 Gen 3 المصنع بدقة 4 نانومتر من كوالكوم للإصدارات في الولايات المتحدة وكندا، وبمعالج Exynos 2400 للإصدارات الدولية.

الذاكرة: بسعة 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت، و12 جيجابايت رام + 512 جيجابايت.

نظام التشغيل: اجهة سامسونج One UI 6.1 المستندة على نظام Android 14.

الكاميرات: كاميرا رئيسية (عريضة) بدقة 50 ميجابكسل، (تليفوتوغرافي) بدقة 10ميجابكسل، (زاوية واسعة جدا) بدقة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل

البطارية والشحن: 5000 مللي أمبير، شحن سريع 45 وات، منفذ شحن USB من النوع C، شحن لاسلكي بقدرة 15 وات ولاسلكي عكسي بقدرة 4.5 وات.

الصوت: مكبرات صوت استيريو.

الأمان: ماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة بالموجات فوق الصوتية، وفتح القفل بالوجه.

الأبعاد: 157.5 × 75.9 × 7.79 ملم

الوزن: 196 جراما.

الاتصال: شبكة الجيل الخامس 5G، شريحة الاتصال الإلكترونية eSIM، شريحة اتصال مزدوجة SIM، واي فاي 7.

ميزات أخرى: IP68 للحماية من الغبار والماء، دعم تجربة سطح المكتب Samsung DeX، و Wireless DeX.

خيارات الألوان: الأسود، الرمادي، البنفسجي، الأصفر، الأخضر، البرتقالي، الأزرق.

السعر: حددت سامسونج سعر بيع هاتف Galaxy S24 Plus في السعودية بحوالي 3.999 ريال سعودي، للنسخة بسعة 8 + 256 جيجابايت.