أحدث موبايلات جالاكسي .. سعر ومواصفات سامسونج Galaxy S24

قامت شركة سامسونج بتجهيز هاتف Galaxy S24 بالعديد من ميزات وتحسينات الكاميرا الجديدة، يتم تشغيل بعض هذه التحسينات بواسطة المعالجات الأكثر قوة المستخدمة في تشكيلة جالاكسي S24 الجديدة، فهي من أولي الهواتف الذكية التي تقدم ميزات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي التي تساعد المستخدمين في المهام الإبداعية ونمط الحياة والإنتاجية.

سعر ومواصفات سامسونج Galaxy S24

في غضون أيام قليلة، ستكون سلسلة سامسونج Galaxy S24، المكونة من ثلاثة طرازات متاحة للبيع في الأسوق، لذلك سنوضح لكم خلال السطور التالية سعر ومواصفات سامسونج Galaxy S24.

يتميز هاتف سامسونج Galaxy S24، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2x، يبلغ قياسها 6.2 بوصة، وبدقة QHD+، تبلغ 1080 × 2340 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويتميز الهاتف بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار تبلغ أبعاده 147× 70.6 × 7.6 مليمتر، ويبلغ وزنه 167 جراما.

Galaxy S24

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy S24، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 3، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، وذلك للإصدارات التي سيتم بيعها في الولايات المتحدة وكندا والصين، بينما ستعمل الإصدارات الدولية بمعالج سامسونج Exynos 2400، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر.

ويأتي الهاتف مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، غير قابلة للتوسعة.

Galaxy S24

ويتمتع هاتف سامسونج Galaxy S24، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة مقربة بدقة 10 ميجابكسل، ومعدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، ولصور السيلفي ومكالمات الفيديو يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية مميزة بدقة 12 ميجابكسل.

ويستمد هاتف Galaxy S24، طاقته من بطارية تبلغ سعتها 4000 مللى أمبير في الساعة، والتي يمكن أن تدوم حتي 78 ساعة من الاستماع إلىى الموسيقي، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، والتي يمكنها شحن البطارية من 0 إلى 50% في غصون 30 دقيقة فقط، إلى جانب دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، والشحن العكسي اللاسلكي بقدرة 4.5 وات.

وتشمل المميزات الأخرى في هاتف سامسونج Galaxy S24، منفذين لشرائح الاتصال SIM، وعما لشريحة الاتصال الإلكترونية eSIM، وقارئ بالموجات فوق الصوتية لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة، ومنفذ شحن من نوع USB Type-C 3.2، ودعما لمقاومة الغبار والماء وفقا لمعيار IP68.

Galaxy S24

سعر سامسونج Galaxy S24

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy S24، في الأسواق العالمية حوالي 800 دولار (أي ما يعادل 24.677 جنيها مصريا)، للإصدار بسعة 8 + 128 جيجابايت.

ويبلغ سعر هاتف Galaxy S24، في السعودية حوالي 3500 ريال سعودي للنسخة بسعة 8 + 256 جيجابايت.