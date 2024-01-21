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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"المعلم يظل يتعلم".. الأنبا باسيليوس يترأس اللقاء التكويني لخدام التربية الدينية بالإيبارشية

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس

ترأس مساء أمس، الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، اللقاء التكويني لخدام التربية الدينية بالإيبارشية، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

 

أقيم اللقاء تحت إشراف مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية،  بقيادة الأب شنودة شفيق، حيث حضر الاجتماع التكويني الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، وعدد من الآباء الكهنة.

 

وقدم نيافة المطران، تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "المعلم يظل يتعلم"، مؤكدًا أهمية الاستفادة من اللقاءات، التي تخص بنيان الخادم، كما تمنى الأنبا باسيليوس للجميع، خدمة مثمرة.

 

تضمن اللقاء أيضًا محاضرة تكوينية أخرى، ألقتها السيدة دعاء مرتجي حول "كيفية استخدام المثل والمعجزة والرد على الأسئلة الصعبة التي تواجه الخادم"، حيث تم ذلك، من خلال مجموعات العمل، وتبادل المناقشات المختلفة.

 

الجدير بالذكر أن اليوم التكويني لخدام التربية الدينية، بإيبارشية المنيا، أقيم لكنائس المنطقتين: البحرية، والوسطى، بالإيبارشية.

الأنبا باسيليوس فوزي
الأنبا باسيليوس فوزي
الكاثوليك أقباط الكاثوليك المنيا الأنبا باسيليوس فوزي التربية الدينية كاتدرائية يسوع الملك

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