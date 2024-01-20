الأنبا بشارة يترأس قداس عيد الغطاس بكنيسة ملكة السلام

ترأس مساء أمس، الأنبا بشارة جودة، مطران ايبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، صلوات قداس عيد الغطاس، بكنيسة ملكة السلام، بالفكرية.

شارك في الصلاة القمص جرجس بشرى، راعي الكنيسة، الذي احتفل أيضًا، بمرور ثلاثين عامًا على سيامته الكهنوتية.