خبير: مصر تحول قوتها البشرية إلى ثروة اقتصادية بربط التعليم الفني بسوق العمل|فيديو

قال الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، إن القوة البشرية المصرية مصدر قوة، كما أن تركها سيكون عبئا كبيرا على الموازنة العامة، لافتا إلى أن مصر تقوم بتحويل القوة البشرية إلى ثروة بشرية من خلال تأهيل الشباب المصري وتطويرهم لمواكبة كافة سبل التطور على مستوى العالم.

الصناعات الآن أصبحت صناعات متطورة وليست صناعات تقليدية

وأضاف «البهواشي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن السعي لتصدير العمالة المصرية للخارج وتوفير عمل لائق للشاب المصري، يستلزم أن يسعى الشباب لتطوير ذاته لما يستخدم من تكنولوجيا، التي يتم تحديثها وتطويرها كل يوم.

وأوضح أن الصناعات الآن أصبحت صناعات متطورة وليست صناعات تقليدية وهو ما يحتاج إلى تأهيل الشباب المصري، لافتا إلى أن الدولة تقوم بجهود حثيثة من خلال ربط التعليم الفني بسوق العمل، لخلق كوادر بشرية قادرة على استيعاب بالتكنولوجيا التي يتم استيرادها واستخدامها.

