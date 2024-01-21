رحلة طبية كانت في طريقها لموسكو.. تفاصيل جديدة بشأن الطائرة المحطمة في أفغانستان

أعلنت الوكالة الاتحادية الروسية للطيران المدني، اليوم الأحد، أن طائرة مسجلة في روسيا كانت تقل 6 ركاب اختفت من الرادار فوق أفغانستان ليلة أمس.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الطائرة المحطمة في ولاية بدخشان بأفغانستان مستأجرة وكانت متجهة من الهند إلى موسكو عن طريق أوزباكستان.

وصرحت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، بأن الطائرة المحطمة كانت تقوم برحلة طبية من الهند إلى روسيا.

فيما ذكرت السلطات الهندية، أن الطائرة المحطمة ليست تابعة للخطوط الهندية.

وأشارت إلى أن أياً من الرحلات الجوية الهندية المنتظمة لا تسير على هذا الطريق.

وتقوم السلطات حاليًا بالتحقق مما إذا كانت رحلة خاصة أم مستأجرة.

وتحطمت طائرة ركاب هندية في منطقة زيباك بولاية بدخشان في أفغانستان، اليوم الأحد.

وحسب وكالة "شينخوا" الصينية، أفاد ذبيح الله أميري، مسئول إدارة الإعلام والثقافة بالمقاطعة، اليوم الأحد، بتحطم طائرة ركاب في ولاية بدخشان بأفغانستان.

وأضاف أنه تم إرسال فريق بحث إلى منطقة توبخانا بشأن الطائرة المحطمة.

طائرة الركاب انحرفت عن مسارها الأصلي

وقالت قيادة شرطة بدخشان، إن طائرة الركاب انحرفت عن مسارها الأصلي وخرجت عن شاشات الرادار الليلة الماضية وتحطمت فوق الجبال العالية بمنطقة زيباك.

لكن مسئولي الأمن في المنطقة ذكروا أنه لم يتم بعد تحديد نوع الطائرة وعدد الركاب على متنها.