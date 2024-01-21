انحرفت عن مسارها.. تحطم طائرة ركاب هندية في أفغانستان

تحطمت طائرة ركاب هندية في منطقة زيباك بولاية بدخشان في أفغانستان، اليوم الأحد.

وحسب وكالة "شينخوا" الصينية، أفاد ذبيح الله أميري، مسئول إدارة الإعلام والثقافة بالمقاطعة، اليوم الأحد، بتحطم طائرة ركاب في ولاية بدخشان بأفغانستان.

وأضاف أنه تم إرسال فريق بحث إلى منطقة توبخانا بشأن الطائرة المحطمة.

وقالت قيادة شرطة بدخشان، إن طائرة الركاب انحرفت عن مسارها الأصلي وخرجت عن شاشات الرادار الليلة الماضية وتحطمت فوق الجبال العالية بمنطقة زيباك.

لكن مسئولي الأمن في المنطقة ذكروا أنه لم يتم بعد تحديد نوع الطائرة وعدد الركاب على متنها.