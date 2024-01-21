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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الزراعة: التوسع في توعية المزارعين بأهمية التحول لزراعة القصب بالشتلات

صدى البلد

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مركز البحوث الزراعية، وقطاع الارشاد الزراعي، والمعنيين بالوزارة، بالتوسع في توعية المزارعين بأهمية التحول لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بالنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات، والزيارة التفقدية التي اجراها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، امس لمحطة شتلات قصب السكر بكوم امبو، ضمن تفقده عدد من المشروعات الهامة بمحافظة اسوان.

وأكد القصير على ضرورة رفع مستوى الوعى لدى المزارعين، وتقديم الخدمات الارشادية المتنوعة لهم، والتوصيات اللازمة، وتنفيذ المدارس الحقلية، بالمحافظات المختلفة، وتكوين الفرق البحثية والإرشادية من المعاهد البحثية المتخصصة، لنشر ثقافة زراعة القصب بنظام الشتلات، وتعرف المزارعين أهمية والفوائد التي تعود عليهم نتيجة هذا التحول.

السيد القصير وزير الزراعة قطاع الارشاد الزراعي قصب السكر الشتلات

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