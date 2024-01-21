من غير مشاوير.. خطوات الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين

يسعى الكثير من المواطنين إلي الحصول علي الخدمات بطريقة سهلة وبسيطة وعليه وفرت الحكومة عبر بوابة مصر الرقمية الوقت والجهد علي المواطن حيث يمكن الحصول علي الكثير من الخدمات اونلاين والتى من بينها خدمات بطاقة التموين.



الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين



تعد بطاقة التموين من بين البطاقات الهامة التي من خلالها يتم الحصول على السلع التموينية من مكتب التموين وعليه فى حالة استلام بطاقة التموين الصادرة بدل فاقد أو تالف أو الصادرة حديثا قد تتعرض للإيقاف.

خطوات الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين

ويحاول الكثير من المواطنين وأصحاب بطاقات التموين إلي معرفة خطوات الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين سواء من خلال الذهاب إلي مكتب التموين أو عبر الخط الساخن الذي توفره الوزارة.



ويمكن الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين عبر موقع بوابة مصر الرقمية من خلال الخطوات التالية :-

- تبدء أولي خطوات الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين الدخول على رابط بوابة مصر الرقمية.

- كما تتضمن الخطوات اختيار خدمة التموين.

- فى الخطوة يتم اختيار الاستعلام عن صرف، والتي توضح أخر عملية تموينية وخبز صرفت للبطاقة، مع تحديد إدراج البطاقة على سيستم منظومة الدعم أو حذفها.

أسباب إيقاف بطاقة التموين



وهناك ثلاثة أسباب رئيسية تتسبب في إيقاف البطاقة التموينية نتيجة عدم انطباق معايير الاستحقاق على الأسرة والتي تتمثل فيما يلي:

- عدم انطباق معايير الاستحقاق على الأسرة في حالة امتلاك سيارة حديثة أو الحصول على دخل شهري عال.

- يتم إيقاف البطاقة التموينية في حالة تركها لدى البقال أو المخبز وتكرار ضبطها من الحملات التموينية.

- يتم إيقاف بطاقة التموين في حالة التوقف عن صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة 6 أشهر متتالية.



خطوات استخراج بطاقة التموين منفصلة



وتتيح بوابة مصر الرقمية عدة خطوات من أجل "فصل نفسك من بطاقتك التموينية الحالية واستخراج بطاقة جديدة لك" والذي يؤدي إلى استخراج بطاقة التموين منفصلة عن الأب، وشطب الاسم من البطاقة القديمة

- تبدء أولي خطوات استخراج بطاقه تموين منفصلة من خلال الدخول إلى بوابة مصر الرقمية

- فى هذه الخطوة يتم اختيار أيقونة التموين.

- يتم الضغط على أيقونة فصل اجتماعي.

- كما يلزم الضغط على ابدأ الخدمة.

- وفى هذه الخطوة يتم الضغط على أيقونة الدخول إلى حسابي أو سجل حساب جديد.

- وهنا سيتم عرض بيانات بطاقة التموين، وهى «رقم البطاقة وأفراد الأسرة ورقم البدال».

- الإطلاع على الشروط الخاصة بأن يكون المواطن عضوا في البطاقة وليس رب الأسرة، وألا تنطبق على مقدم الطلب شروط الاستبعاد.

- الضغط على موافقة على الشروط والأحكام ثم الضغط على بند التالي.

- بعدها يلزم عليك اختيار المحافظة والإدارة التموينية ومكتب التموين.

- تحديد سبب الفصل عن بطاقة تموين الأب، من قائمة سبب الفصل ثم الضغط على بند التالي.

- الدخول على البيانات الخاصة بالعنوان الذي تريد استلام بطاقة التموين من عليه، وهى: «المحافظة، رقم المبنى، الدور، ورقم الشقة»، وبعد ذلك كتابة العنوان تفصيليا باللغة العربية، ثم اضغط التالي.

- عرض كافة البيانات التي تم إدخالها لمراجعتها على السيستم، مع وجود خاصية التعديل ثم الضغط على التالي.

- مراجعة تفاصيل المبلغ المطلوب سداده، حال اختيار خدمة السداد بالبطاقة الائتمانية ثم الضغط على سدد الآن.

- ظهور رسالة بأنه تم إرسال الطلب بنجاح، ويمكن تتبع الطلب بالضغط على خانة «تتبع الطلب».