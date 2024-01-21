الداخلية تلاحق أباطرة تجارة العملة في الغردقة وقنا والغربية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة بدائرة قسم شرطة أول الغردقة) حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") بقصد الإتجار فـى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفـى.

وتم ضبط (شخصين – مقيمين بمحافظة قنا) ، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").. قاما بتجميعها من العاملين بالخارج بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

وتم ضبط (شخصين) بنطاق محافظة الغربية ، وبحوزتهما ( مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.