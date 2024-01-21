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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سائق يصاب في مشاجرة ويدعي سرقة التوك توك.. تفاصيل

صدى البلد

 كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة جمصة بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (سائق "توك توك" - مقيم بدائرة القسم - له معلومات جنائية "مُصاب بجرح طعنى نافذ بالجسم")، وبسؤاله قرر بقيام مجهولين بإستيقافه بدعوى توصيلهما لمدينة جمصة ولدى طلبه الأجرة منهما قام أحدهما بالتعدى عليه بــ (سكين) كانت بحوزته فأحدث إصابته وإستوليا علي المركبة ولاذا بالهرب. 

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تبين عدم صحة أقوال المذكور ، وقيامه بإختلاق الواقعة وإخفاء مركبة "التوك توك" لإيهام مالكها بتعرضه للسرقه والتصرف فيها بالبيع عقب ذلك ، وبمواجهته أيد ذلك كما أرشد عن مكان إخفاء مركبة "التوك توك".

 

 وبإستكمال الفحص تبين أن إصابته حدثت إثر مشاجرة بينه وآخر (عامل - له معلومات جنائية "تم ضبطه") تعدى خلالها الأخير عليه بــ (سكين) فأحدث إصابته لخلافات مالية بينهما. 

جاري إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية امن الدقهلية توك توك جرح طعنى خلافات مالية سرقة التوك توك

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