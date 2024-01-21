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أخبار البلد

العمل: اجتماع تنسيقى مع مسئولي المناطق والمكاتب لتفعيل خطط التدرج المهنى بالمنوفية

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية ، اجتماعا تنسيقيا مع مسؤولي التدرج المهنى بالمناطق والمديرية ، وذلك بديوان عام المديرية ، لمتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة ، والاتفاق على آليات العمل خلال الفترة المقبلة فى ضوء بداية العام الجديد والوقوف على الموقف الراهن لحالات المكاتب ، وإستعراض المعوقات التى تواجهه المناطق والمكاتب التابعة وطرق حلها ، وتحديد السلبيات والايجابيات ورصد الأخطاء وتصحيحها ، ومتابعة آداءالعمل ، مع التأكيد على تحري الدقة في تنفيذ هذه الخطط على أرض الواقع ، وذلك فى ضوء جهود المديرية لتفعيل آداء المكاتب والمناطق التابعة ومتابعة تنفيذ الخطط لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين ، وتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى المنشآت الموجودة داخل المحافظة ، تحت إشراف الإدارات المركزية بالوزارة ..

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود واللقاءات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بتفعيل آداء المكاتب التابعة للمديريات بالمحافظات ، لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين ، والتعامل من خلال منظومات العمل التى أنشاتها الوزارة لتحقيق اهدافها داخل المنشآت من حيث المتابعة والرقابة على تفنيذ احكام القانون خاصة فيما يخص مكافحة عمل الأطفال والمهن المحظور العمل بها وفقاً لمعايير العمل الدولية التى صدقت عليها الدولة المصرية ، وأضاف مدير المديرية أنه جرى عقد اللقاء تحت إشرافه بحضور عماد سعيد وكيل المديرية ، حيث جرى الإلتزام بتنفيذ القرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021 لتعديل القرار رقم 118 لسنة 2003 الخاص بقائمة الأعمال والمهن الخطرة المحظور تشغيل وتدريب الأطفال بها حتى سن 18 سنة، والذي يقوم بتحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة بما يتوافق مع كافة الاتفاقيات والمعايير الدولية .

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وزارة العمل اخبار محافظة المنوفية

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