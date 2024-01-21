برج الأسد عليه بالرقية الشرعية.. خبيرة الأبراج تكشف عن السبب

أكدت دينا حمدي، خبيرة الأبراج، أن برج الدلو سيكون له اخبار سارة خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن برج الحمل أيضا سيكون له نفس الجانب.

وقالت دينا حمدي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم سعيد"، عبر فضائية "المحور"، أن برج الثور، سيكون لديه مشاكل عائلية، على الرغم من الوضع المالي الجيد.

وتابعت خبيرة الأبراج، أن أصحاب برج الجوزاء، يتلقون دعم دبلوماسي، ولا بد من أصحاب برج السرطان الابتعاد عن الشك والغيرة، وأن يكون لديه ثقة بنفسه.

للحماية من الحسد

وقدمت دينا حمدي، نصيحة لأصحاب برج الأسد بالرقية الشرعية للحماية من الحسد.