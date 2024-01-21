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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 6170 فلسطينيا من الضفة منذ 7 أكتوبر الماضي

أرشيفية
أرشيفية

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت أكثر من 6170 فلسطينيا من الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة “وفا” الفلسطينية.

وأفاد نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى في بيان مشترك، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، منذ مساء أمس، وحتّى صباح اليوم الأحد، 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون.

ووفقا للبيان فقد توزعت عمليات الاعتقال على محافظات: جنين، ونابلس، ورام الله، والخليل، والقدس، رافقها تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية عمليات الاعتقال الفلسطينيين نادي الأسير الفلسطيني

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