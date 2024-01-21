وزير الآثار: أحداث غزة أدت إلى ارتفاع معدلات السياحة بمصر إلى 8%

أكد أحمد عيسى، وزير السياحة والاثار، أن أحداث غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، أثرت على على بعض البلدان، حيث انخفضت فيها معدلات السياحة إلى نحو 50%، بينما ارتفعت المعدلات في مصر إلى 8%.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات بشأن ملف النهوض بالسياحة والترويج لها.

وكشف وزير السياحة والآثار، وصول 3،6 مليون سائح لمصر، قائلا: وهو ثاني أعلى رقم حققته مصر في الوفود السياحية.

وعن أسباب زيادة المعدلات على الرغم من المشكلات في المنطقة، أكد الوزير، أن ذلك نظرا لوجود سياسية واقعية بالتعاون مع منظمي الرحلات في ظل حالات انخفاض الطلب.