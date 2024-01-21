شراكة عالمية جديدة لتعزيز المنتجات وقدرات الذكاء الاصطناعي

أعلنت "فيناسترا"، المزود العالمي لتطبيقات وأسواق البرامج المالية، اليوم عن تعاونها مع Databricks، وهي شركة البيانات والذكاء الاصطناعي، لتوفير المزيد من الحلول والخدمات عالية القيمة لعملائها وشركائها على مستوى العالم.

و طرحت "فيناسترا" منصة البيانات Secure Zone لمطوريها.

ويشار إلى أنه قد تم تصميم المنصة لاستيعاب البيانات وهندستها على مستوى الإنتاج، واكتشاف التدفقات الكبيرة والبيانات في الوقت الفعلي. وبإمكان الفرق المعنية تجربة وتطوير نماذج أولية لحلول الذكاء الاصطناعي ونماذج الإنتاج - التقليدية وجيل الذكاء الاصطناعي - مع إمكانات مراقبة كاملة، واستخدام نماذج اللغة لإنجاز مهام مثل إنشاء المحتوى والتلخيص والبحث الدلالي وترجمة التعليمات البرمجية.

وفقاً لنتائج استطلاع بعنوان: "الخدمات المالية: استطلاع آراء المجتمع المحلي 2023" أشار أكثر من أربعة أخماس (83٪) صناع القرار بأن مؤسساتهم مهتمة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وأظهر الاستطلاع بأن 26٪ منهم قد قاموا بالفعل بدمج هذه التكنولوجيا بشكل أو بآخر.