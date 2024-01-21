إشادات بالعرض الكوميدي "الظاهرة" لفرقة بانوراما المسرحية

قدمت فرقة بانوراما المسرحية عرض "الظاهرة" على مسرح مكتبة مصر الجديدة يومي الجمعة والسبت الماضيين ، وسط إشادات الجمهور التي أكدت أن العرض رائع ، وتجسيد أبطال المسرحية لأدوارهم كان مقنعا.

وقالت المكتبة ، في بيان صحفي اليوم الأحد ، إن المسرحية الكوميدية "الظاهرة" عن مسرحية "عذاب بيوتر أوهي" للكاتب البولندي سلافومير مروجيك وهي تحكى ظاهرة غامضة تظهر في بيت أحد البسطاء تقلب حياته رأساً على عقب.

المسرحية بطولة نادر نظير وهبة فتحي وخالد دجوى وشريف الشامي وكريم قدري وياسمين عبدالحميد ومي عبدالله ومحمد إسماعيل ومادو شادي عادل وعصام شريف ونسرين عابدين وأمل خالد وغادة الشعراوى وروان عماد والأطفال لانا أيمن وسارة حسام.

والمسرحية إعداد موسيقى هدى المحجوب ، وإعداد ملابس مريم مسعود ومريم اشرف ، واستعراضات ريهام مسعود ونسرين أبوطالب وإدارة مسرحية الآء الشربيني وسينوغرافيا نصار ، ومخرج منفذ كريم قدري ومحمد إسماعيل وإعداد وإخراج نادر نظير.

وأكد الفنان كريم قدري أن العمل هادف وهناك مجهود واضح وراء ظهور العرض بهذا الشكل الذي احترم عقلية المتلقي..موجها التحية لكل من أسهم في نجاح العمل.

وأشاد بالمجهود الذي بذله فريق العمل من تنظيم وتحضير بروفات العرض ليخرج إلى الجمهور بهذا الشكل المميز..مشيرا إلى أن عرض الظاهرة يأتي نتيجة لورش المسرح في المكتبة.

