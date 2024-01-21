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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معتز إينو: فيتوريا لم يقدم شيئا لمنتخب مصر

صدى البلد

أكد معتز إينو نجم كرة القدم المصرية السابق أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لم يقدم شئ للكرة المصرية.

وقال معتز إينو فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لم يقدم شئ للكرة المصرية ، وللأسف عند مواجهة منتخب مصر لأي فريق كبير للأسف المستوي الحقيقي يظهر مثلما خسرت أمام منتخب تونس ثم تعادل أمام الجزائر وغانا.

وأضاف:" فيتوريا ليس لديه اى جديد لتقديمه لمنتخب مصر ومينفعش أى محترف مهما كان مستواه يشارك.

ويرغب منتخب مصر فى الفوز وتحقيق الثلاث نقاط من أجل ضمان التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد التعادل فى أول مباراتين أمام كل من موزمبيق وغانا بهدفين لكل منهما.

الإعلامي إبراهيم فايق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية روي فيتوريا روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر

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