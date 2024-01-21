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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شبكة أمريكية: القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان استهدف زعيم حزب الله

صدى البلد

أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، بأن القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان اليوم كان يستهدف زعيم حزب الله حسن نصر الله.

وكشفت شبكة "سكاي نيوز عربية"، نقلًا عن مصادر إنه تم العثور على جثة واحدة حتى الآن بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف سيارة تابعة لحزب الله جنوبي لبنان اليوم.

وقالت المصادر إن سيارة حزب الله المستهدفة تابعة لوحدة حماية الشخصيات في الحزب، لافتة إلى أن القصف أدي لمقتل فضل سليمان وهو عضو فرقة حماية حسن نصر الله.

ولا يزال هناك تكتمًا شديدًا في أوساط حزب الله عن الشخصية المستهدفة في عملية القصف الإسرائيلية جنوبي لبنان.

وأصيبت سيارة في غارة جوية بطائرة بدون طيار في بلدة كفرا شرق صور بجنوب لبنان.

وحتى الآن لم تتضح هوية المستهدفين بالقصف الإسرائيلي على سيارة في جنوبي لبنان، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية".

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان، إن 4 غارات إسرائيلية استهدفت تل العويضة وأخرى على كفركلا جنوبي لبنان.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تعد القرية جزءًا من منطقة بنت جبيل، معقل حزب الله.

ودمرت أجزاء كبيرة من بنت جبيل خلال حرب عام 2006 بين إسرائيل وحركة حزب الله.

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