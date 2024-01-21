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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شيرين عبدالوهاب أمام المحكمة 3 فبراير في سب وقذف المنتج محمد الشاعر

صدى البلد

حددت محكمة جنح الشيخ زايد جلسة 3 فبراير المقبل كأولى جلسات محاكمة الفنانة شيرين عبد الوهاب في اتهامها بسب وقذف المنتج الشهير محمد الشاعر في مؤتمر صحفي. 


كشف المستشار صبحى جمال محامى المنتج الشهير محمد الشاعر أن النائب العام أمر بإحالة  الفنانة شيرين عبدالوهاب الى محكمة جنح الشيخ زايد يوم السبت 3 فبراير القادم، لنظر الدعوى الجنائية رقم 2070 لسنة 2023 والتى أقامها موكله ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب لتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير.

جمال صبحي محامي المنتج محمد الشاعر 

كانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية قد تلقت بلاغاً من المنتج الشهير: محمد الشاعر يتهم فيه الفنانه: شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق خلال مؤتمر صحفى مصور ومنشور بمواقع التواصل الأجتماعى، وقيام أخرين بسبه وقذفه عبر رسائل بإستخدام منصة إنستجرام عقب إنتشار ذلك الفيديو، وصرح محامى المجنى عليه المستشار صبحى جمال أن النيابة العامة فتحت تحقيقاً قضائياً فى الواقعة أستمعت خلاله لأقوال موكله وطلبت تقرير الفحص الفنى من وزارة الداخلية الذى أنتهى الى صحة الواقعه وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المجنى عليه.

 

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إحالة شيرين عبد الوهاب إلى محكمة الجنح بتهمة سب المنتج محمد الشاعر

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وطلبت تقرير جهاز الأمن السيبرانى الذى أنتهى الى صحة وسلامة الفيديو محل الأتهام، فأستدعت النيابة العامة الفنانه شيرين عبدالوهاب لمواجهتها بتلك التقارير وأقوال المجنى عليه وتحريات المباحث الجنائية التى عززت منها، إلا أنها أمتنعت عن الحضور متعلله أصابتها بالكورونا. فأمر النائب العام بإحالتها الى المحكمة الجنائية.

وأضاف المستشار  صبحى جمال أن النيابة العامة قد أقامت الدليل على صحة الواقعة ونسبتها الى الفنانة شيرين عبدالوهاب من خلال أقوال المجنى عليه وتقرير الفحص الفنى المعد من المختصين بوزارة الداخلية وتقرير جهاز الأمن السيبرانى وتحريات المباحث الجنائية بوزارة الداخلية.

النيابة العامة محكمة جنح الشيخ زايد شيرين عبدالوهاب المنتج محمد الشاعر الفنانة شيرين عبد الوهاب

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