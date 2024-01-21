أكمام غريبة.. أسماء جلال تثير الجدل بفستان في joy awards

بدأت فعاليات حفل joy awards ضمن موسم الرياض، والذي يقام في المملكة العربية السعودية، مساء أمس السبت، وضم الحفل مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات.

وأطلت أسماء جلال، بفستان طويل باللون الاسود، وتميز الفستان بتصميم أكمام منفوش ومختلفة لتكشف عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت أسماء جلال، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت اسماء جلال، تسريحة الكعكة لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور اسماء جلال