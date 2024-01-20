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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأحمر الجريء .. منى زكي تستعرض جمالها برفقة أحمد حلمي

منى زكي
منى زكي

بدأت فعاليات حفل joy awards ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي يقام في المملكة العربية السعودية، ويضم الحفل مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفنانين والفنانات.

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يشبه فستان الزفاف.. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها في joy awards

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بفستان أبيض أنيق.. يسرا تستعرض جمالها ورشاقتها في حفل joy awards |شاهد

وأطلت الفنانة منى زكي، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأحمر اللامع ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت منى زكي، في المكياج على اللون الأسود للعيون الذي يكشف عن جمالها، كما اختارت أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت منى زكي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور منى زكي

مني منى زكى صور منى زكي اطلالات منى زكى اخبار منى زكى

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