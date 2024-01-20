بالأحمر الجريء .. منى زكي تستعرض جمالها برفقة أحمد حلمي

بدأت فعاليات حفل joy awards ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي يقام في المملكة العربية السعودية، ويضم الحفل مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفنانين والفنانات.

وأطلت الفنانة منى زكي، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأحمر اللامع ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت منى زكي، في المكياج على اللون الأسود للعيون الذي يكشف عن جمالها، كما اختارت أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت منى زكي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور منى زكي