بفستان أبيض أنيق.. يسرا تستعرض جمالها ورشاقتها في حفل joy awards |شاهد

تبدأ فعاليات حفل joy awards ضمن موسم الرياض، والذي يقام في المملكة العربية السعودية، ويضم الحفل مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفنانين والفنانات.

وتألقت يسرا، مرتدية فستاناً ذا تصميم مختلف ومميز باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت يسرا، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت يسرا، تسريحة ذيل الحصان لشعرها الذهبي الطويل بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

وإليكم صور يسرا: