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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

صفقة كبرى.. موقع أمريكي يكشف خطة بايدن لإقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية

صدى البلد

كشف مسؤولون دبلوماسيون لموقع “أكسيوس” الأمريكي عن تخطيط الرئيس الأمريكي جو بايدن لمبادرة دبلوماسية طموحة للشرق الأوسط في أعقاب الصراع في غزة. 

وعلى الرغم من معارضة إسرائيل، تتصور الإدارة الأمريكية صفقة كبيرة تقوم فيها إسرائيل بتطبيع العلاقات مع السعودية مقابل الالتزام بمسار لا رجعة فيه لإقامة دولة فلسطينية.

ويتضمن الاقتراح أيضًا دورًا للسلطة الفلسطينية في مرحلة ما بعد حماس في غزة.

وتهدف إدارة بايدن إلى معالجة تحديات إعادة بناء غزة وحكمها بعد العمليات العسكرية ضد حماس. 

وعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علناً أي اتفاق يمنح السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة. 

ويعمل المسؤولون الأميركيون، المحبطون من هذا الموقف، على صياغة اتفاق شامل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، تفكير الإدارة خلال المناقشات في دافوس بسويسرا. 

وتتضمن الخطة ربط التطبيع بين إسرائيل والسعودية لإنشاء مسار لإقامة دولة فلسطينية. 

وشددت السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، على أن أي اتفاق تطبيع محتمل مع إسرائيل؛ سيكون مشروطا بوقف إطلاق النار في غزة، ومسار "لا رجعة فيه" نحو إقامة دولة فلسطينية.

في حين تواجه الصفقة الكبرى، تحديات كبيرة، خاصة بالنظر إلى معارضة نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية، فإن إدارة بايدن مصممة على إرساء الأساس لحل دبلوماسي بعد الصراع في غزة. 

وكشفت الاتصالات الأخيرة بين بايدن ونتنياهو، عن اختلافات في الرأي حول جدوى حل الدولتين، حيث أكد نتنياهو ضرورة احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية الكاملة على غزة بعد التعامل مع حماس.

ويحذر المحللون- بمن فيهم السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل مارتن إنديك- من قبول ما يسميه نتنياهو "دولة ناقصة"، مشددين على أوجه القصور المحتملة من حيث السيادة والاستقلال والتواصل الإقليمي والتحرر من الاحتلال. 

ولا يزال الوضع متقلبا، مع استمرار الجهود الدبلوماسية والتعقيدات في تحقيق انفراجة اعترف بها الخبراء.

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