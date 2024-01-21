شيرين عبدالوهاب توضح سبب عدم حضورها للنيابة في سب منتج شهير

كشفت التحقيقات في اتهام الفنانة شيرين عبد الوهاب بسب المنتج محمد الشاعر عن سبب عدم حضورها ومثولها للتحقيقات في النيابة العامة عقب استدعائها.

وبررت الفنانة شيرين عبد الوهاب عدم حضورها الى النيابة بسبب اصابتها بالكورونا فقررت النيابة العامة احالتها الى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح.

وقررت جهات التحقيق إحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب الى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح الشيخ زايد في اتهامها بسب وقذف المنتج الشهير محمد الشاعر.

وكشف المستشار صبحى جمال محامى المنتج الشهير محمد الشاعر أن النائب العام أمر بإحالة الفنانة شيرين عبدالوهاب الى محكمة جنح الشيخ زايد يوم السبت 3 فبراير القادم، لنظر الدعوى الجنائية رقم 2070 لسنة 2023 التى أقامها موكله ضد الفنانة شيرين عبدالوهاب لتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير.

كانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية تلقت بلاغاً من المنتج الشهير: محمد الشاعر يتهم فيه الفنانه: شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق خلال مؤتمر صحفى مصور ومنشور بمواقع التواصل الأجتماعى، وقيام أخرين بسبه وقذفه عبر رسائل بإستخدام منصة إنستجرام عقب إنتشار ذلك الفيديو.

وصرح محامى المجنى عليه المستشار صبحى جمال بأن النيابة العامة فتحت تحقيقاً قضائياً فى الواقعة استمعت خلاله لأقوال موكله وطلبت تقرير الفحص الفنى من وزارة الداخلية الذى انتهى الى صحة الواقعه وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المجنى عليه.

كما طلبت تقرير جهاز الأمن السيبرانى الذى انتهى الى صحة وسلامة الفيديو محل الأتهام، واستدعت النيابة العامة الفنانة شيرين عبدالوهاب لمواجهتها بتلك التقارير وأقوال المجنى عليه وتحريات المباحث الجنائية التى عززت منها، إلا أنها امتنعت عن الحضور متعللة بأصابتها بالكورونا، فأمر النائب العام بإحالتها الى المحكمة الجنائية.

وأضاف المستشار صبحى جمال أن النيابة العامة قد أقامت الدليل على صحة الواقعة ونسبتها الى الفنانة شيرين عبدالوهاب من خلال أقوال المجنى عليه وتقرير الفحص الفنى المعد من المختصين بوزارة الداخلية وتقرير جهاز الأمن السيبرانى وتحريات المباحث الجنائية بوزارة الداخلية.