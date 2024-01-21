حزب الله يعلن مقتل أحد أعضائه في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

أعلن تنظيم حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، مقتل فضل سلمان في غارة إسرائيلية في كفرا بلبنان.

ووفقا للوكالة الوطنية للاعلام اللبناني، أصدرت "المقاومة الاسلامية" في لبنان بيان قالت فيه: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد فضل علي سلمان شعّار "عيسى" من بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، بأن القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان اليوم كان يستهدف زعيم حزب الله حسن نصر الله.

وكشفت شبكة "سكاي نيوز عربية"، نقلًا عن مصادر إنه تم العثور على جثة واحدة حتى الآن بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف سيارة تابعة لحزب الله جنوبي لبنان اليوم.

وقالت المصادر إن سيارة حزب الله المستهدفة تابعة لوحدة حماية الشخصيات في الحزب، لافتة إلى أن القصف أدي لمقتل فضل سليمان وهو عضو فرقة حماية حسن نصر الله.

وأعلن تنظيم حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، أن مقاتليه ‌‌‌‌‌‌‌تمكنوا من استهداف موقع حدب البستان الإسرائيلي بصاروخ بركان؛ كما نجحوا أيضا في قصف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابة مباشرة.

ووفقا للوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، أصدرت المقاومة الإسلامية في لبنان بيانا جاء في أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة‌‏ (4:45) من عصر يوم الأحد 21-01-2024 موقع ‏حدب البستان بصاروخ بركان وتمَّ إصابته إصابةً مباشرة".‏

وفي بيان أخر، قال حزب الله اللبناني: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة‎ (3:40) من عصر يوم الأحد 21-01-2024 موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابةً مباشرة".