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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إمبراطورية الكيف.. 3 سيدات يتاجران في المخدرات متهمات بغسل 55 مليون جنيه

صدى البلد

 واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 سيدات "لهن معلومات جنائية") لقيامهن بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهن الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق شراء (العقارات – الدراجات النارية) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .

 قدرت تلك الممتلكات بـ (55 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأسلحة والذخائر الأنشطة الإجرامية الدراجات النارية المخدرات النيابة العامة معلومات جنائية

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إمبراطورية الكيف.. 3 سيدات يتاجران في المخدرات متهمات بغسل 55 مليون جنيه


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