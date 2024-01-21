أنتم عار على إسرائيل.. زعيم المعارضة يفتح النار على حكومة نتنياهو

شن زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، هجوما حادا على حكومة الاحتلال؛ معتبرا أنها "عار على إسرائيل".

وقال لابيد مخاطبا حكومة نتنياهو إن هذه ليست طريقة تدار بها حرب ولا دولة " أنتم عار على إسرائيل".

وأضاف: "ما من اجتماع للحكومة أو للمجلس الأمني إلا وينتهي بتسريبات ومشاجرات بين الوزراء"

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أنه يدعم صفقة لتبادل الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة بغزة، ولو أدى ذلك لوقف إطلاق النار.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن لابيد قوله: "أكدت في "الكنيست" (برلمان الاحتلال)، دعمنا أي صفقة تبادل حتى لو كلفتنا وقف إطلاق النار".