غلق 19 معمل تحاليل مخالفة لشروط الترخيص بدمياط

قامت لجنة مشكلة من إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان ولجنة مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط برئاسة مدير إدارة العلاج الحر الدكتورة سارة العوضى وعضوية كل من الدكتور محمد حجازى عضو إدارة المعامل وباسل عبد العزيز والدكتور كريم عوض من إدارة العلاج الحر، بالمرور على ٥٧ معملا من معامل التحاليل الطبية بمحافظة دمياط المدرجة فى خطة الإدارة المركزية فى محيط مركز ومدينة دمياط ومركز فارسكور والزرقا وكفر سعد .

جاء ذلك لمعاينة المعامل المنتظر ترخيصها وإعطاؤها إفادة بالتشغيل وذلك بعد التأكد من استيفائها للاشتراطات الالزامية لترخيص المعامل ومطابقتها للمعايير الإنشائية والتجهيزات الطبية ومعايير مكافحة العدوى وتم استصدار قرار غلق لعدد ١٩ معملا منها لعدم استيفائها الاشتراطات الطبية ومخالفة شروط الترخيص ومتطلبات مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية والجودة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات وزير الصحة والسكان وتوجيهات وكيل الوزارة بدمياط بإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من تقديمها خدمة طبية مناسبة للمرضى.